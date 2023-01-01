13.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Арууке. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Арууке проведено микрохирургическое вмешательство, девочка выписана в удовлетворительном состоянии. Эпилептические приступы исчезли, так что мы надеемся, что и дальше все будет хорошо.

08.07.2020 У Арууке опухоль правой лобной доли головного мозга, на лечение девочка приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Арууке показана микрохирургическая операция по удалению опухоли, но для девочки все лечение в России платное. Операция обойдется в 400 000 рублей.