25.09.2020 Настя в ремиссии, выписана.

15.08.2020 Все неплохо. Настя переведена в стационар кратковременного лечения.

26.07.2020 +11 день после трансплантации. Есть тенденция к приживлению: появляются лейкоциты.

17.07.2020 Для сбора донорских клеток для Насти использовано лекарство «Мозобаил».

10.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

09.07.2020 У Насти острый миелобластный лейкоз, справиться с заболеванием может помочь только трансплантация костного мозга, ее проведут в Центре детской гематологии, донором будет мама. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Но из медицинских соображений врачи решили, что Насте лучше провести не просто стандартную очистку (наборами для которого Центр им. Димы Рогачёва на ближайшее время обеспечен), а несколько модифицированную клеточную сортировку — для нее нужны дополнительные реактивы, которые необходимо оплатить. Их стоимость 156 000 рублей.