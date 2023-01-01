13.10.2020 Полина выписана для наблюдения по месту жительства. Приедет на проверку на сотый день после трансплантации.

22.09.2020 Все более или менее планово, но теперь Полине нужно некоторое время принимать препарат «Тасигна» для профилактики рецидива (это связано с особенностями ее варианта лейкоза). Также девочка получает лекарства для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ).

10.09.2020 «Колистифлекс» Полине не понадобился, так как, к счастью, все-таки удалось справиться силами обычной антибактериальной терапии. Препарат будет предоставлен другому подопечному фонда, когда возникнет такая необходимость. «Сидофовир» Полина получила.

20.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Полины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Полина в ремиссии, продолжает терапию. У нее была существенная белково-энергическая недостаточность, но сейчас есть тенденция к улучшению.

17.08.2020 Прошло 39 дней после ТКМ. Трансплантат функционирует. Из проблем — течение аденовирусной инфекции и энтероколита. Полина должна получить антибактериальную терапию зарубежным препаратом «Колистифлекс», а также противовирусным препаратом «Сидофовир». Стоимость лекарств 317 000 рублей.

30.07.2020 +21 сутки. Состояние стабильное, трансплантат функционирует. Есть проявления кожной РТПХ.

15.07.2020 Пересадка уже проведена, трансплантат пока не функционирует, Полина жалуется на слабость. Ждем приживления и восстановления.

10.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Полины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

09.07.2020 Сейчас Поля в Центре детской гематологи, в скором времени ей предстоит трансплантация костного мозга, донором будет мама. Перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Но из медицинских соображений врачи решили, что девочке лучше провести не просто стандартную очистку (наборами для которого Центр им. Димы Рогачёва на ближайшее время обеспечен), а несколько модифицированную клеточную сортировку — для нее нужны дополнительные реактивы, которые необходимо оплатить. Их стоимость 156 000 рублей.