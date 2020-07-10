Несмотря на все усилия врачей и благотворителей, мальчик умер.

Артем прожил пять лет. Из них три года он болел. У него был один из самых злокачественных вариантов лейкоза. Несколько курсов химиотерапии, три трансплантации костного мозга. И после последней трансплантации лейкоз не возвращался. Однако осложнения не покидали Артема, и ровно через год после третьей ТКМ случилось резкое ухудшение. Борьба не прекращалась ни на день, но организм уже слишком устал. Через два месяца все было кончено.

Но все-таки удалось подарить малышу три года жизни, и в эти три года уместилась не только болезнь, но и улыбки, и любовь родных, и обычные детские радости.

Светлая память. Сил близким.