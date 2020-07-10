|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|п. Тучково (Московская область)
|Дата смерти
|11.11.2022
14.11.2022
Несмотря на все усилия врачей и благотворителей, мальчик умер.
Артем прожил пять лет. Из них три года он болел. У него был один из самых злокачественных вариантов лейкоза. Несколько курсов химиотерапии, три трансплантации костного мозга. И после последней трансплантации лейкоз не возвращался. Однако осложнения не покидали Артема, и ровно через год после третьей ТКМ случилось резкое ухудшение. Борьба не прекращалась ни на день, но организм уже слишком устал. Через два месяца все было кончено.
Но все-таки удалось подарить малышу три года жизни, и в эти три года уместилась не только болезнь, но и улыбки, и любовь родных, и обычные детские радости.
Светлая память. Сил близким.
16.10.2022
Уже целый месяц Артем в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Ухудшения нет, но и решающего улучшения тоже.
15.09.2022
Ухудшение состояния из-за поражения сосудов (трансплантат-ассоциированной микроангиопатии). Жизненно необходима терапия препаратом «Элизария».
01.09.2022
Тема на амбулансе, проблемы прежние: низкий иммунитет, низкий вес, РТПХ легких. Регулярно получает иммуноглобулины.
03.08.2022
У Артема пока еще плохо работает иммунитет, поэтому остается угроза серьезных инфекционных осложнений. Для их профилактики мальчику требуется лечение препаратом «Иммуноглобулин Сигардис». В этом же лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Общая стоимость нужного количества лекарства 508 200 рублей.
21.07.2022
Артем получил лекарства для борьбы с инфекциями. Бывают нужны переливания крови. Артем всем рассказывает, как он любит пиццу, но, к сожалению, ест очень мало…
07.07.2022
С кожными осложнениями стало получше, но ситуация остается тяжелой, так как у Артема проблемы с легкими: реакция «трансплантат против хозяина». Кроме того, нужна профилактика инфекций. Сейчас Артему и другим пациентам отделения необходим антибиотик «Меронем», стоимость которого 212 942 рубля.
01.04.2022
У Артема тяжелая РТПХ: реакция «трансплантат против хозяина». Но мальчик хорошо отвечает на лечение препаратом «Джакави». Терапию нужно продолжать. Стоимость одного флакона лекарства 191 883 рубля.
27.01.2022
Позади трансплантация пуповинной крови. Артем уже вернулся из трансплантационного бокса в отделение, получает иммуноглобулины для усиления иммунной защиты.
01.09.2021
Лейкоз все-таки снова вернулся: у Артема один из самых агрессивных и трудноизлечимых вариантов болезни. Но переход к совсем другой терапии позволил достичь полной ремиссии, и сейчас предстоит еще одна трансплантация.
01.09.2020
Мальчик выписан на поддержку.
28.08.2020
Два месяца после трансплантации. Ремиссия сохраняется.
17.08.2020
Артем восстанавливается, уже переведен в гематологическое отделение из трансплантационного бокса.
20.07.2020
Мы закрываем сбор средств для Артема. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Первые дни после повторной трансплантации у Артема были очень тяжелые, сейчас мальчику лучше, анализы потихоньку нормализуются, но инфекции пока еще побеждены не полностью.
10.07.2020
Уже год маленький Артем лечится от лейкоза, начал получать терапию мальчик в Московском областном онкодиспансере, а потом, в декабре, его перевели в Российскую детскую клиническую больницу на трансплантацию костного мозга, донором Артема стал папа. Трансплантация прошла неплохо, все инфекционные проблемы разрешились, Артема готовили к выписке. И вот в день выписки, буквально через пару дней после своего третьего дня рождения, у Темы случился рецидив.
В июне мальчику провели повторную пересадку, на этот раз от мамы. После ТКМ у пациентов нередко возникает жизнеугрожающее осложнение — веноокклюзивная болезнь печени. К сожалению, оно не обошло Артема. Мальчик очень нуждается в препарате «Дефителио». Это эффективное и малотоксичное лекарство, но в России оно еще не зарегистрировано. На курс лечения нужна одна упаковка, ее стоимость 458 000 рублей.