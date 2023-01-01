10.12.2020 Андрей получает иммуносупрессивную и противовирусную терапию, а также получил противоопухолевый «Циклофосфан» с профилактической целью.

30.11.2020 Состояние Андрея стабильное. Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) сейчас неактивна, поэтому можно снижать дозу гормонов. Продолжается лечение вирусных инфекций.

02.11.2020 Андрею получше, в том числе по вирусным инфекциям.

28.10.2020 Андрей восстанавливается, переведен в стационар кратковременного лечения. Из проблем — острая РТПХ. Получает иммуносупрессивную терапию и лекарства для профилактики инфекций.

16.09.2020 Состояние стабильное, температура нормальная.

11.09.2020 Вчера выполнено введение донорских клеток и CAR-T лимфоцитов. Ждем приживления и восстановления.

25.08.2020 Курс «Блинцито» завершен, запланирована трансплантация.

27.07.2020 Терапия «Блинцито» продолжается, все стабильно.

17.07.2020 Вчера на Пятом канале в рамках акции «День добрых дел» про Андрея вышел сюжет. За один день на лечение мальчика было перечислено 6 000 418 рублей. Это превышает необходимую сумму — значит, мы сможем помочь и другим детям.

Терапия «Блинцито» уже начата, переносится удовлетворительно. Кроме того, Андрею в связи с особенностями его варианта лейкоза потребуется и другой препарат — «Спрайсел».

15.07.2020 Андрей заболел лейкозом еще в 2017 году, после успешного завершения лечения Андрей был на поддержке и чувствовал себя хорошо. Но в марте у него обнаружили рецидив: в костном мозге было 84% бластных клеток. Мальчик стал пациентом Центра детской гематологии. Сейчас стандартная при данном виде лейкоза терапия помогает недостаточно, поэтому Андрей нуждается в современном противоопухолевом препарате «Блинцито».

«Блинцито» (блинотумомаб) — пока единственный зарегистрированный препарат из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. И хотя «Блинцито» уже включен в список жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, цена на него остается очень высокой. Для лечения Андрея нужно 23 флакона, а это 3 700 000 рублей.