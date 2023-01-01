15.08.2020 Арсению лучше: за месяц опухоль сократилась более чем вдвое! Мальчик выписан, будет продолжать терапию «Ксалкори» по месту жительства, потом приедет на обследование.

03.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Арсения. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия «Ксалкори» начата, переносится нормально.

22.07.2020 Арсений заболел в апреле 2020 года. Врачи диагностировали редкое заболевание — воспалительную миофибробластическую опухоль кишечника. Обычно ее удаляют хирургически, но если это невозможно, с опухолью пытаются справиться — и вполне успешно — при помощи противоопухолевого препарата «Ксалкори». Сейчас Сеня находится в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачёва. Ему необходимо пройти три курса этого препарата, которые обойдутся в 666 000 рублей.