24.12.2020 Аутотрансплантация прошла неплохо. Диана едет домой на праздники, ее на всякий случай обеспечили препаратами для профилактики инфекций.

30.11.2020 Диана прошла кондиционирование, завтра предстоит аутотрансплантация. В терапии «Меронемом» пока пауза, скоро прием лекарства возобновится.

19.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

14.11.2020 Самочувствие Дианы хорошее, продолжает лечиться, неделю назад было очередное введение «Адцетриса». В будущем Диане предстоит трансплантация костного мозга. А сейчас девочка нуждается в терапии антибиотиком «Меронем» — чтобы разрешить небольшие инфекционные проблемы. В лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Собрать необходимо 183 500 рублей.

15.10.2020 Диана планово госпитализирована в Центр детской гематологии для продолжения лечения.

22.09.2020 Диана снова ездила домой и вернулась, снова получила введение «Адцетриса» и уехала обратно. По данным ПЭТ, девочка в ремиссии — признаков активной опухоли нет.

26.08.2020 Диана ездила домой на перерыв в лечении, сейчас вернулась. Как только придут результаты анализов на инфекции, предполагается введение «Адцетриса».

27.07.2020 Мы закрываем сбор средств для Дианы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Первое введение «Адцетриса» уже позади, предстоят как минимум еще два.

22.07.2020 Часть необходимой суммы — 170 500 рублей — собрана благодаря флешмобу Global Legal Run 2020. Спасибо! Сбор средств для Дианы продолжается.

22.07.2020 Сначала у Дианы увеличились лимфоузлы на шее и врачи решили, что это простуда. Но после обследования был поставлен диагноз — лимфома Ходжкина. Девочка долго лечилась в Казани. Но стандартная терапия, эффективная в большинства случаев, Диане не помогла: опухоль продолжает развиваться. Так что сейчас девочка в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Помочь ей может только новейший препарат «Адцетрис», который прицельно уничтожает опухолевые клетки при ее варианте болезни. В настоящее время на лечение Дианы нужно 389 900 рублей.