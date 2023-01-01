07.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Диёрбека. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Юноша прооперирован. Ему поставлен диагноз: менингиома, опухоль оболочек головного мозга. Обычно это полностью доброкачественная опухоль, но в данном случае она растет быстрее обычного, поэтому Диёрбеку на всякий случай нужна консультация радиолога.

20.07.2020 В 2019 году Диёрбека стали беспокоить головные боли. В этом году врачам удалось обнаружить причину: у юноши огромная опухоль крыльев основной кости черепа. Ему показана микрохирургическая операция, для этого семья приехала в Россию, в московский Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Для Диёрбека абсолютно все лечение в больнице платное, а это 520 000 рублей.