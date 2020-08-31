Саша переведен в стационар кратковременного лечения, в целом все планово. Последние закупленные для него реагенты для клеточной сортировки в результате не потребовались: они переданы для лечения девочки Киры, которая в самом начале октября перенесла трансплантацию костного мозга по поводу острого миелоидного лейкоза.