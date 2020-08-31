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Саша Мозгов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМосква
Возраст7 лет
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У Саши очень сложный случай лейкоза: течение болезни крайне агрессивное, лейкоз вернулся даже после трансплантации, проведенной в 2019 году. Нужна повторная трансплантация, а перед ней — терапия согласно новому протоколу, который повышает шансы на успех.

Ход лечения

07.12.2020

Состояние стабильное, температура нормальная, признаков острой РТПХ нет. Ведется наблюдение.

23.10.2020

Саша переведен в стационар кратковременного лечения, в целом все планово. Последние закупленные для него реагенты для клеточной сортировки в результате не потребовались: они переданы для лечения девочки Киры, которая в самом начале октября перенесла трансплантацию костного мозга по поводу острого миелоидного лейкоза.

31.08.2020

Зафиксировано приживление. Ведется динамическое наблюдение.

Весь ход лечения

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