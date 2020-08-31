У Саши очень сложный случай лейкоза: течение болезни крайне агрессивное, лейкоз вернулся даже после трансплантации, проведенной в 2019 году. Нужна повторная трансплантация, а перед ней — терапия согласно новому протоколу, который повышает шансы на успех.
Ход лечения
07.12.2020
Состояние стабильное, температура нормальная, признаков острой РТПХ нет. Ведется наблюдение.
23.10.2020
Саша переведен в стационар кратковременного лечения, в целом все планово. Последние закупленные для него реагенты для клеточной сортировки в результате не потребовались: они переданы для лечения девочки Киры, которая в самом начале октября перенесла трансплантацию костного мозга по поводу острого миелоидного лейкоза.