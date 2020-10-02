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Саша Григоревская

Сбор завершен
ДиагнозАнаплстическая крупноклеточная лимфома
ГородСаратов
Возраст18 лет
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Саша лечится от лимфомы. Но обычная химиотерапия для девочки очень опасна из-за токсичности — ведь у Саши серьезные проблемы с сердцем. Поэтому нужны менее токсичные, более современные, но и намного более дорогостоящие лекарства.

Ход лечения

12.12.2020

Саша выписана. Кое-что требует наблюдения и дообследования, но в целом состояние неплохое.

15.10.2020

Позади пятое введение «Адцетриса». Саша перенесла его нормально, состояние стабильное, продолжается плановая терапия

02.10.2020

Препарат «Ксалкори» Саше не понадобился. Купленную для девушки упаковку передали на лечение другой пациентки.

Саша продолжает лечение в стационаре кратковременного лечения. Получила очередное введение «Адцетриса». Состояние девочки стабильное, терапию переносит удовлетоврительно.

Весь ход лечения

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