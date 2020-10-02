Ход лечения
12.12.2020
Саша выписана. Кое-что требует наблюдения и дообследования, но в целом состояние неплохое.
15.10.2020
Позади пятое введение «Адцетриса». Саша перенесла его нормально, состояние стабильное, продолжается плановая терапия
02.10.2020
Препарат «Ксалкори» Саше не понадобился. Купленную для девушки упаковку передали на лечение другой пациентки.
Саша продолжает лечение в стационаре кратковременного лечения. Получила очередное введение «Адцетриса». Состояние девочки стабильное, терапию переносит удовлетоврительно.