03.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Никиты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Никите проведена эндоскопическая операция, он уже выписан, перенес операцию нормально. Через 2-3 месяца предстоит консультация в НМИЦ имени Бурденко.

22.07.2020 Часть необходимой суммы — 170 500 рублей — собрана благодаря флешмобу Global Legal Run 2020. Спасибо! Сбор средств для Никиты продолжается.

22.07.2020 У Никиты доброкачественная опухоль основания черепа, которая затронула носоглотку. Симптомами заболевания стали серьезные проблемы с дыханием. Мальчику показана операция по удалению новообразования, ее проведут в Центре нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Но этот вид лечения — эндоназальное эндоскопическое удаление — не входит в квоту, поэтому семья должна оплатить операцию самостоятельно, а это 475 000 рублей.