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Федя Стояненко

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городх. Красный Юг, Ростовская обл.
Возраст10 лет
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У Феди произошел сверхранний рецидив лейкоза — болезнь вернулась еще до окончания терапии. Теперь мальчика может спасти только трансплантация костного мозга. А перед трансплантацией, чтобы повысить шансы на успех, нужен курс очень дорогостоящего препарата «Блинцито»

Ход лечения

10.03.2021

Федя выписан.

02.11.2020

Федя в стабильном состоянии, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет, но пока сохраняются риски иммунных и инфекционных осложнений, связанные с тем, что прошло еще слишком мало времени после трансплантации.

11.09.2020

Сегодня +9 день после трансплантации. Для этого периода характерен риск инфекционных, токсических и иммунных осложнений, врачи внимательно наблюдают за состоянием мальчика.

Весь ход лечения

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