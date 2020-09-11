Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|х. Красный Юг, Ростовская обл.
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
10.03.2021
Федя выписан.
02.11.2020
Федя в стабильном состоянии, трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет, но пока сохраняются риски иммунных и инфекционных осложнений, связанные с тем, что прошло еще слишком мало времени после трансплантации.
11.09.2020
Сегодня +9 день после трансплантации. Для этого периода характерен риск инфекционных, токсических и иммунных осложнений, врачи внимательно наблюдают за состоянием мальчика.