11.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Аня прооперирована. Это была сложная операция с реконструкцией, которая, однако, прошла достаточно благополучно. Выяснилось, что речь идет о злокачественной опухоли, поэтому Ане требуется консультация онколога и срочное начало химиотерапии.

31.07.2020 У Ани распространенная краниофациальная опухоль головного мозга. На лечение девочка приехала в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Ане показана операция, но для нее все лечение в России, включая само пребывание в больнице, платное. В общей сложности операция обойдется в 510 000 рублей.