Ход лечения
18.01.2021
У Алеши ремиссия. Новогодние праздники мальчик провел дома, вместе с мамой. Новый год встречали тоже вдвоем, смотрели телевизор. Все хорошо.
15.12.2020
Введение «Онкаспара» закончилось, Леша чувствует себя хорошо, переносит лечение отлично. Новый год встретит дома, потом вернется в больницу.
23.11.2020
Леша поступил на лучевую терапию, курс две недели. Потом будет поддерживающая с терапия с введением «Онкаспара» — оставшиеся 3 флакона. Самочувствие улучшилось, переносит терапию нормально.