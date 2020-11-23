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Алеша Лихолат

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородЮгра Кемеровской обл.
Возраст13 лет
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У Леши аллергия на препарат химиотерапии «Аспарагиназа». Для замены нужен другой препарат — «Онкаспар». Государственные закупки «Онкаспара» сейчас не предусматривают таких случаев.

Ход лечения

18.01.2021 

У Алеши ремиссия. Новогодние праздники мальчик провел дома, вместе с мамой. Новый год встречали тоже вдвоем, смотрели телевизор. Все хорошо.

15.12.2020 

Введение «Онкаспара» закончилось, Леша чувствует себя хорошо, переносит лечение отлично. Новый год встретит дома, потом вернется в больницу.

23.11.2020 

Леша поступил на лучевую терапию, курс две недели. Потом будет поддерживающая с терапия с введением «Онкаспара» — оставшиеся 3 флакона. Самочувствие улучшилось, переносит терапию нормально.

Весь ход лечения

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