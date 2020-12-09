Ход лечения
22.01.2021
Улучшение продолжается. Насте выделен «Джакави» за счет государства. Терапия продолжается, к ней добавлен препарат «Актемра».
14.12.2020
Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Терапия продолжается. Боли в локтях, коленях, суставах кистей пока еще есть, но стали не такими сильными, улучшилась подвижность.
09.12.2020
Настя продолжает терапию «Джакави». Девочке повысили дозу лекарства, и улучшение продолжилось. Мы снова просим вас помочь с покупкой двух упаковок препарата для Насти. Они обойдутся в 384 000 рублей.