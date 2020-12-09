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Настя Силина

Сбор завершен
ДиагнозРевматоидный артрит
Городг. Москва
Возраст18 лет
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У Насти мучительное аутоиммунное заболевание — ювенильный ревматоидный артрит. Ей постоянно подбирают новую терапию. Шанс на облегчение тяжелого состояния девочки дает препарат «Джакави».

Ход лечения

22.01.2021

Улучшение продолжается. Насте выделен «Джакави» за счет государства. Терапия продолжается, к ней добавлен препарат «Актемра».

14.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия продолжается. Боли в локтях, коленях, суставах кистей пока еще есть, но стали не такими сильными, улучшилась подвижность.

09.12.2020

Настя продолжает терапию «Джакави». Девочке повысили дозу лекарства, и улучшение продолжилось. Мы снова просим вас помочь с покупкой двух упаковок препарата для Насти. Они обойдутся в 384 000 рублей.

Весь ход лечения

Ваша помощь Насте

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