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Ани Григорян

Сбор завершен
ДиагнозКраниофарингиома
Городс. Карнут (Армения)
Возраст13 лет
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19.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ани провели две операции: удаление краниофарингиомы и откачку содержимого опухолевой кисты. Операцию она перенесла хорошо, ухудшения самочувствия нет. Краниофарингиома — доброкачественная опухоль, и если она удалена полностью, то дальнейшего лечения не потребуется. Через месяц Ани предстоят контроль и консультация.

11.08.2020 У Ани крупная опухоль головного мозга — краниофарингиома. Микрохирургическое удаление опухоли Ани готовы провести хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечение Ани в России полностью платное, оплатить придется и само пребывание в больнице. В общей сложности на операцию нужно собрать 450 000 рублей.

Ваша помощь Ани

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13.08.2020

Квест для Дюймовочки

Опухоль головного мозга может убить девятилетнюю Ани Григорян. Ей нужна операция, за которую необходимо заплатить круглую сумму.

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