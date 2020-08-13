19.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Ани провели две операции: удаление краниофарингиомы и откачку содержимого опухолевой кисты. Операцию она перенесла хорошо, ухудшения самочувствия нет. Краниофарингиома — доброкачественная опухоль, и если она удалена полностью, то дальнейшего лечения не потребуется. Через месяц Ани предстоят контроль и консультация.

11.08.2020 У Ани крупная опухоль головного мозга — краниофарингиома. Микрохирургическое удаление опухоли Ани готовы провести хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечение Ани в России полностью платное, оплатить придется и само пребывание в больнице. В общей сложности на операцию нужно собрать 450 000 рублей.