19.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ани провели две операции: удаление краниофарингиомы и откачку содержимого опухолевой кисты. Операцию она перенесла хорошо, ухудшения самочувствия нет. Краниофарингиома — доброкачественная опухоль, и если она удалена полностью, то дальнейшего лечения не потребуется. Через месяц Ани предстоят контроль и консультация.
11.08.2020 У Ани крупная опухоль головного мозга — краниофарингиома. Микрохирургическое удаление опухоли Ани готовы провести хирурги Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Лечение Ани в России полностью платное, оплатить придется и само пребывание в больнице. В общей сложности на операцию нужно собрать 450 000 рублей.
Ваша помощь Ани
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