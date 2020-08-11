|Диагноз
|Саркома Юинга
|Город
|с. Княжьи Горы, Тверская область
|Дата смерти
|25.03.2022
26.03.2022
Вчера, через несколько дней после своего четырнадцатого дня рождения, умерла Геля Сычева.
Геля боролась с болезнью четыре года, и врачи боролись вместе с ней. Операция, долгий курс лечения, рецидив, еще курс лечения. Попытки провести сложнейшую молекулярную диагностику и найти лекарства, которые были бы эффективны именно в этом случае. Но наступил момент, когда ничто уже не помогало. Гелю выписали на паллиативную терапию, и она уехала из больницы…
Светлая память девочке с прекрасной улыбкой.
Сил близким.
10.11.2021
Ангелина едет домой.
26.04.2021
Все более или менее по-прежнему, состояние стабильное, терапия продолжается.
25.03.2021
Десятый блок плановой терапии (с «Темодалом»), состояние стабильное.
20.02.2021
Все по-прежнему: очередной блок терапии позади, для следующего блока нужен «Темодал», состояние стабильное.
12.01.2021
Положительная динамика, опухоль сокращается, так что терапию надо продолжать. Начат восьмой блок.
30.11.2020
Состояние стабильное, терапия прежняя («Темодал» и «Иринотекан»).
13.11.2020
Мы закрываем сбор средств для Ангелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Пройден очередной блок с «Темодалом», начало следующего запланировано на 24 ноября.
09.11.2020
Ангелина снова нуждается в препарате «Темодал», мы вновь просим вас поддержать девочку. Стоимость лекарства 270 200 рублей.
27.10.2020
Начат очередной блок с «Темодалом». Состояние Ангелины стабильное, терапию переносит удовлетворительно.
18.09.2020
Мы закрываем сбор средств для Ангелины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
14.09.2020
Состояние Ангелины стабильное, для продолжения лечения девочке вновь нужен «Темодал», стоимость лекарства 340 700 рублей.
21.08.2020
Начата противорецидивная терапия с «Темодалом». Первый блок Геля перенесла удовлетворительно.
14.08.2020
Мы закрываем сбор средств для Гели. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
11.08.2020
Ангелина уже лечилась от саркомы: первые симптомы болезни появились зимой 2018 года. Девочка прошла через операцию, несколько курсов химиотерапии и облучение. В марте Ангелину наконец-то выписали под наблюдение местных врачей, но в августе у девочки обнаружили рецидив. Сейчас Ангелина снова в Центре детской гематологии, для проведения противорецидивной терапии она нуждается в противоопухолевом препарате «Темодал», на него необходимо собрать 340 700 рублей.