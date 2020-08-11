Вчера, через несколько дней после своего четырнадцатого дня рождения, умерла Геля Сычева.

Геля боролась с болезнью четыре года, и врачи боролись вместе с ней. Операция, долгий курс лечения, рецидив, еще курс лечения. Попытки провести сложнейшую молекулярную диагностику и найти лекарства, которые были бы эффективны именно в этом случае. Но наступил момент, когда ничто уже не помогало. Гелю выписали на паллиативную терапию, и она уехала из больницы…

Светлая память девочке с прекрасной улыбкой.

Сил близким.