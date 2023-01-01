24.08.2020 Вчера в отделении реанимации Центра детской гематологии умер Ваня Логачев.

Ваня поступил в клинику уже в очень тяжелом состоянии: и лейкоз, не поддававшийся обычной терапии, и дыхательная недостаточность, и многочисленные осложнения. Врачи надеялись как-то стабилизировать его и провести непрограммную терапию, которая могла бы дать юноше шанс. Но не сложилось. Уже в течение последних нескольких дней было ясно, что Ваню не спасти, но ему было слишком плохо, чтобы перевозить в другую клинику...

Разумеется, мы закрываем сбор средств для Вани. Уже собранные средства пойдут на оплату проведенного лечения: Ваня провел в круглосуточном стационаре и в реанимационном отделении Центра детской гематологии почти месяц, и это довольно существенные расходы.

Ваня был старшим сыном в семье. Он любил военное дело и футбол, очень хотел семью и детей, а еще очень хотел просто жить. Так жаль, что медицина пока еще не всем может помочь.

Светлая память. Сил близким.

12.08.2020 Ровно год назад Ваня впервые заболел лейкозом. Он прошел полный курс лечения, но ясно было, что ему потребуется трансплантация костного мозга. Однако подобрать донора и провести трансплантацию просто не успели: болезнь очень быстро вернулась, причем в необычной форме: с поражением миндалин и затем — центральной нервной системы. У Вани сложнейший случай, но врачи Центра имени Дмитрия Рогачёва решили попытаться бороться. Однако, учитывая, что юноша уже совершеннолетний, абсолютно все лечение в больнице, включая само пребывание в ней, обойдется в огромную сумму. На ближайшие два курса терапии понадобится 4 500 000 рублей.