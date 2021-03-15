Сбор завершен
|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|г. Йошкар-Ола
|Возраст
|9 лет
В январе 2020 года Маше провели трансплантацию костного мозга. Произошло отторжение, была проведена повторная трансплантация. Теперь Маше надо справиться с вирусной инфекцией.
Ход лечения
У Маши все достаточно стабильно, она переводится в стационар кратковременного лечения, где будет долечивать аденовирусную инфекцию и РТПХ.
По вирусной инфекции положительная динамика на фоне терапии и постепенного восстановления иммунитета. По РТПХ ситуация стабилизировалась.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari