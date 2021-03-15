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Маша Капранова

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Йошкар-Ола
Возраст9 лет
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В январе 2020 года Маше провели трансплантацию костного мозга. Произошло отторжение, была проведена повторная трансплантация. Теперь Маше надо справиться с вирусной инфекцией.

Ход лечения

02.06.2021

Маша выписана.

15.04.2021

У Маши все достаточно стабильно, она переводится в стационар кратковременного лечения, где будет долечивать аденовирусную инфекцию и РТПХ.

15.03.2021

По вирусной инфекции положительная динамика на фоне терапии и постепенного восстановления иммунитета. По РТПХ ситуация стабилизировалась.

Весь ход лечения

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