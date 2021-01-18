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Маша Мурылева

Сбор завершен
ДиагнозЭмбриональная рабдомиосаркома
Городг. Волгоград
Возраст4 года
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У Маши злокачественная опухоль из незрелых мышечных клеток - рабдомиосаркома. Зачастую такие опухоли неплохо лечатся, но в терапию обязательно должно входить лекарство «Космеген».

Ход лечения

23.03.2021

Маша выписывается для прохождения протонной терапии в Санкт-Петербурге.

14.02.2021

В ходе контрольного обследования была обнаружена локальная прогрессия опухоли (один очаг начал расти), поэтому принято решение об операции и начале химиотерапии второй линии. Операцию Маша перенесла нормально. Терапия уже начата.

18.01.2021

Обследование после 6 курсов показало улучшение: объем опухоли дополнительно сократился. Сейчас Маша проходит уже девятый блок химиотерапии с «Космегеном». Состояние нормальное, терапию переносит удовлетворительно.

Весь ход лечения

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