Ход лечения
23.03.2021
Маша выписывается для прохождения протонной терапии в Санкт-Петербурге.
14.02.2021
В ходе контрольного обследования была обнаружена локальная прогрессия опухоли (один очаг начал расти), поэтому принято решение об операции и начале химиотерапии второй линии. Операцию Маша перенесла нормально. Терапия уже начата.
18.01.2021
Обследование после 6 курсов показало улучшение: объем опухоли дополнительно сократился. Сейчас Маша проходит уже девятый блок химиотерапии с «Космегеном». Состояние нормальное, терапию переносит удовлетворительно.
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