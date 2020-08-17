|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Воскресенск Московской обл.
|Дата смерти
|14.10.2020
15.10.2020
Совершенно неожиданно умерла крошечная Варя Морозова. У себя дома. Просто заснула и не проснулась.
У Вари был синдром Дауна. Такие малыши более подвержены лейкозам, чем обычные дети, но, с другой стороны, некоторые варианты лейкозов у них протекают легче. И в Варином случае были все основания рассчитывать на лучшее. Терапия, казалось, прошла успешно. Но не все можно предсказать. Варя была желанным первенцем в молодой семье. Так жаль, что всю свою маленькую жизнь она болела...
Светлая память. Сил близким.
19.08.2020
Мы закрываем сбор средств для Вари. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Найти свое пожертвование можно на вкладке «Оказанная помощь» или в «Отчете о поступлениях».
Сейчас у Вари третий блок химиотерапии, все планово.
17.08.2020
Малышка Варя борется с лейкозом в Московском областном онкодиспансере с мая. В перерывах между курсами Варя уезжает ненадолго домой, но вскоре возвращается в больницу на продолжение лечения. Девочка проходит через химиотерапию, от которой очень страдает иммунитет. Сейчас для профилактики грибковой инфекции Варя нуждается в приеме препарата «Вифенд», причем в форме суспензии, единственной подходящей для такого маленького ребенка. Лекарство необходимо и другим детям, его стоимость 121 800 рублей.
Ваша помощь Варе
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