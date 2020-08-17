Мы закрываем сбор средств для Вари. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Найти свое пожертвование можно на вкладке «Оказанная помощь» или в «Отчете о поступлениях».

Сейчас у Вари третий блок химиотерапии, все планово.