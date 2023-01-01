18.12.2020 Вчера умерла Ксюша Желонкина. Все последние дни девочка провела в реанимации.

Ксюшу убил не лейкоз, а осложнения после трансплантации. В октябре девочка вернулась в больницу уже в очень тяжелом состоянии: кишечная реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ), вирусные инфекции. До последнего момента оставалась надежда, что состояние девочки удастся стабилизировать. Она получала очень интенсивное лечение — и лекарственное, и хирургическое. Но организм не выдержал.

Ксюша была старшим ребенком в любящей семье. Она очень любила и людей, и животных и хотела стать ветеринаром, чтобы помогать зверям.

Светлая память. Сил близким.

07.12.2020 У Ксении серьезные проблемы с кишечником, нужна самая интенсивная терапия.

04.12.2020 Мы закрываем сбор средств для Ксюши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

30.11.2020 Ксюша в ремиссии, по-прежнему борется с РТПХ, но все потихоньку продвигается с улучшением на фоне терапии «Энтивио». Девочка должна продолжить лечение препаратом, на ближайшее время ей (и еще одному пациенту) необходима одна упаковка. Кроме РТПХ, сейчас у Ксюши аденовирусная инфекция, с ней девочке может помочь зарубежный препарат «Сидофовир». На оба лекарства необходимо собрать 326 600 рублей.

02.11.2020 У Ксюши по-прежнему сильная кишечная РТПХ. Получает «Энтивио», но существенного улучшения пока нет.

14.10.2020 Произошло резкое обострение кишечной РТПХ, возможно, из-за погрешностей в диете. Сейчас срочно нужен препарат «Энтивио», а потом, скорее всего, и другие лекарства.

08.09.2020 Трансплантат прижился, функционирует хорошо, на фоне приема антибиотиков девочка справилась с сепсисом. Получала большие дозы «Дефителио», сейчас проблемы с отечным синдромом разрешились, препарат отменен. В целом чувствует себя удовлетворительно, стабильна, РТПХ нет.

19.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ксюши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Костный мозг пока не прижился, ведется постоянная борьба с инфекциями, Ксюша также получает переливания компонентов крови. Бактериальная инфекция у девочки чувствительна к «Завицефте», терапию надо продолжать.

17.08.2020 Ксюша заболела еще в 2017 году. Тогда она пролечилась, успешно вышла в ремиссию и вскоре забыла про болезнь. Но в этом феврале обнаружился рецидив, Ксюша снова вернулась в стерильную палату. В Российской детской клинической больнице в конце июля Ксюше провели трансплантацию костного мозга от мамы. Сейчас у девочки ранний посттрансплантационный период, на фоне которого развились инфекционные осложнения, сепсис. Для их лечения необходим препарат «Завицефта». На две упаковки необходимо собрать 160 500 рублей.