28.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ислама. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Опухоль у Ислама успешно удалена — это была сложная операция под ультразвуковой навигацией. Мальчик будет наблюдаться у врачей по месту жительства. Через три месяца предстоит контрольная МРТ.

21.08.2020 У Ислама крупная кистозная опухоль червя и левой гемисферы мозжечка, ему показано микрохирургическое удаление новообразования. На операцию Ислам приехал в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но все лечение в клинике для него платное, а это 350 000 рублей.