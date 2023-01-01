Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ислам Бактыбаев

Сбор завершен
ДиагнозКистозная опухоль головного мозга
Городг. Бишкек (Киргизия)
Возраст14 лет
Поделиться:

28.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Ислама. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Опухоль у Ислама успешно удалена — это была сложная операция под ультразвуковой навигацией. Мальчик будет наблюдаться у врачей по месту жительства. Через три месяца предстоит контрольная МРТ.

21.08.2020 У Ислама крупная кистозная опухоль червя и левой гемисферы мозжечка, ему показано микрохирургическое удаление новообразования. На операцию Ислам приехал в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но все лечение в клинике для него платное, а это 350 000 рублей.

Ваша помощь Исламу

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari