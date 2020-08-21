|Диагноз
|Апластическая анемия
|Город
|г. Юрьев-Польский Владимирской обл.
|Возраст
|9 лет
Ход лечения
21.09.2020
Дане провели трансплантацию, все неплохо. Он уже наблюдается амбулаторно, проживает на квартире.
31.08.2020
Мы закрываем сбор средств для Даниила. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
По плану трансплантация должна быть проведена в самые ближайшие дни.
21.08.2020
Даниил болеет апластической анемией с двух лет, с начала 2017 года он лечился в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи подбирали терапию, надеялись, что костный мозг заработает с помощью лекарств, но вскоре стало понятно, что медикаментозная терапия не эффективна и помочь Дане может только трансплантация костного мозга, которому ему проведут в Екатеринбурге. Донора Дане нашли в российском регистре им. Васи Перевощикова. Но перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Реактивы и расходные материалы для нее нужно оплатить, их стоимость 840 500 рублей.