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Даниил Афанасьев

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Юрьев-Польский Владимирской обл.
Возраст9 лет
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У Дани тяжелое гематологическое заболевание. Лекарства не помогли, нужна трансплантация костного мозга, которую мальчику проведут в Екатеринбурге. А для ее успешного проведения нужна очистка трансплантата.

Ход лечения

21.09.2020

Дане провели трансплантацию, все неплохо. Он уже наблюдается амбулаторно, проживает на квартире.

31.08.2020

Мы закрываем сбор средств для Даниила. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

По плану трансплантация должна быть проведена в самые ближайшие дни.

21.08.2020

Даниил болеет апластической анемией с двух лет, с начала 2017 года он лечился в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи подбирали терапию, надеялись, что костный мозг заработает с помощью лекарств, но вскоре стало понятно, что медикаментозная терапия не эффективна и помочь Дане может только трансплантация костного мозга, которому ему проведут в Екатеринбурге. Донора Дане нашли в российском регистре им. Васи Перевощикова. Но перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Реактивы и расходные материалы для нее нужно оплатить, их стоимость 840 500 рублей.

Ваша помощь Дане

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