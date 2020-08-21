Даниил болеет апластической анемией с двух лет, с начала 2017 года он лечился в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Врачи подбирали терапию, надеялись, что костный мозг заработает с помощью лекарств, но вскоре стало понятно, что медикаментозная терапия не эффективна и помочь Дане может только трансплантация костного мозга, которому ему проведут в Екатеринбурге. Донора Дане нашли в российском регистре им. Васи Перевощикова. Но перед переливанием донорских клеток нужно провести очистку трансплантата. Реактивы и расходные материалы для нее нужно оплатить, их стоимость 840 500 рублей.