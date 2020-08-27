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Дима Тихонов

Сбор завершен
ДиагнозСиндром Вискотта—Олдрича
ГородЯрославль
Возраст5 лет
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Синдром Вискотта-Олдрича — тяжелое генетическое заболевание. Как правило, только трансплантация костного мозга дает таким детям шанс на долгую полноценную жизнь. Но трансплантация - непростая процедура, почти всегда связанная с дополнительными расходами.

Ход лечения

02.11.2020

Дима пока выписывается. Есть инфекционные сложности, но состояние стабильное.

03.09.2020

Седьмой день после трансплантации. Дима пока в аплазии (что естественно для этого периода), есть инфекции. Ждем приживления.

27.08.2020

Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Димы как раз сейчас срок трансплантации. Ждем приживления и восстановления.

Весь ход лечения

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