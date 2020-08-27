Синдром Вискотта-Олдрича — тяжелое генетическое заболевание. Как правило, только трансплантация костного мозга дает таким детям шанс на долгую полноценную жизнь. Но трансплантация - непростая процедура, почти всегда связанная с дополнительными расходами.
Ход лечения
02.11.2020
Дима пока выписывается. Есть инфекционные сложности, но состояние стабильное.
03.09.2020
Седьмой день после трансплантации. Дима пока в аплазии (что естественно для этого периода), есть инфекции. Ждем приживления.
27.08.2020
Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
У Димы как раз сейчас срок трансплантации. Ждем приживления и восстановления.