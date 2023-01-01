20.08.2020 Андрюша болел острым миелобластным лейкозом с июня 2017. Перенес два рецидива и две трансплантации костного мозга (донорами стали и мама, и папа), прошел через лучевую терапию. После наступила долгожданная ремиссию, и по плану только в сентябре должно было состояться очередное обследование.

Но, к сожалению, все пошло не так, как планировалось. 20 августа Андрюша умер в реанимации Морозовской больницы. «Сгорел» за три дня, неожиданно для всех. Все это лето он жил почти обычной жизнью 9-летнего мальчишки, всему радовался, ездил с родителями на рыбалку, впервые подолгу играл в настольный теннис в парке, с визгом катался по лужам на велосипеде, восторженно бегал вместе с детьми через городской фонтан, осваивал ролики и «палку-скакалку», запускал бумажные самолетики и бумажные кораблики, ходил в лес кормить белочек, гулял и играл со своими обожаемыми младшими сестренками, ездил на выходные к бабушкам и дедушкам, готовился идти в третий класс...

Светлая память, сил семье.