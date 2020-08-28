Для победы над лейкозом Сереже нужно лекарство современной иммунотерапии «Блинцито». Оно очень эффективно и уже не раз спасало жизни, вот только стоит пока что очень дорого.

Ход лечения 09.10.2020 Сережа выписан на поддерживающую терапию. Пока решено, что трансплантация не нужна. 14.09.2020 Сережа завершил курс «Блинцито», особых токсических и инфекционных осложнений нет. Дальнейшая тактика лечения обсуждается. Сережа рад выйти из бокса, ему даже разрешили погулять. 28.08.2020 Мы закрываем сбор средств для Сережи. За один день благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика было собрано 4 483 663 рубля. Это превышает необходимую сумму, а значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо! Длинный курс «Блинцито» уже начат. Весь ход лечения