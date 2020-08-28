|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Лескен, Респ. Северная Осетия-Алания
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
09.10.2020
Сережа выписан на поддерживающую терапию. Пока решено, что трансплантация не нужна.
14.09.2020
Сережа завершил курс «Блинцито», особых токсических и инфекционных осложнений нет. Дальнейшая тактика лечения обсуждается. Сережа рад выйти из бокса, ему даже разрешили погулять.
28.08.2020
Мы закрываем сбор средств для Сережи. За один день благодаря сюжету на Пятом канале на лечение мальчика было собрано 4 483 663 рубля. Это превышает необходимую сумму, а значит, мы сможем помочь и другим детям. Спасибо!
Длинный курс «Блинцито» уже начат.