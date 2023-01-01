08.09.2020 Ваня выписан. Гигантская опухоль удалена почти полностью, остались мелкие фрагменты. Мальчик понемногу восстанавливается. Когда будут получены результаты гистологии, станет ясно, как наблюдаться (и, возможно, лечиться) дальше.

07.09.2020 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

31.08.2020 У Вани сложная ситуация. Его госпитализировали из больницы города Кишинева в стационар Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве для срочной операции. Однако лечение в клинике для граждан иностранных государств платное: сейчас необходимо собрать 450 000 рублей.