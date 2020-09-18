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Родион Лекомцев

Сбор завершен
ДиагнозГемангиоэндотелиома
Городд. Большая Кивара (Удмуртская Респ.)
Возраст5 лет
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У Родиона редкая сосудистая опухоль, которую пока невозможно хирургически удалить. Чтобы справиться с ней, нужен химиопрепарат в особой форме. Он помогает, но терапия долгая.

Ход лечения

02.04.2021

Мы закрываем сбор для Родиона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

01.04.2021

Дела у Родиона неплохие, мальчик регулярно приезжает в больницу на лечение и уезжает домой. Мальчик продолжает терапию «Келиксом», наблюдается явная положительная динамика, препарат понадобится и во время следующей госпитализации. Три флакона стоят 102 500 рублей.

18.09.2020

Достигнутое улучшение сохраняется. Родион на время выписан домой.

Весь ход лечения

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