У Родиона редкая сосудистая опухоль, которую пока невозможно хирургически удалить. Чтобы справиться с ней, нужен химиопрепарат в особой форме. Он помогает, но терапия долгая.

Ход лечения 02.04.2021 Мы закрываем сбор для Родиона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! 01.04.2021 Дела у Родиона неплохие, мальчик регулярно приезжает в больницу на лечение и уезжает домой. Мальчик продолжает терапию «Келиксом», наблюдается явная положительная динамика, препарат понадобится и во время следующей госпитализации. Три флакона стоят 102 500 рублей. 18.09.2020 Достигнутое улучшение сохраняется. Родион на время выписан домой. Весь ход лечения