Сбор завершен
|Диагноз
|Гемангиоэндотелиома
|Город
|д. Большая Кивара (Удмуртская Респ.)
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
02.04.2021
Мы закрываем сбор для Родиона. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
01.04.2021
Дела у Родиона неплохие, мальчик регулярно приезжает в больницу на лечение и уезжает домой. Мальчик продолжает терапию «Келиксом», наблюдается явная положительная динамика, препарат понадобится и во время следующей госпитализации. Три флакона стоят 102 500 рублей.
18.09.2020
Достигнутое улучшение сохраняется. Родион на время выписан домой.