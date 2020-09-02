В субботу в реанимационном отделении умерла Виолетта Леонова. Так и не удалось справиться с осложнениями: прогрессировали инфекционные и иммунные проблемы, постепенно стали отказывать все органы. И позавчера сердце Виолетты перестало биться.



Виолетта была старшим ребенком в семье. Общительная и в то же время терпеливая, добрая и стойкая, она была общей любимицей. Ровно два года она боролась с лейкозом, но сейчас ее бой завершился.



Светлая память.