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Виолетта Леонова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Куть-Ях, Тюменская обл.
Дата смерти7.08.2021
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09.08.2021

В субботу в реанимационном отделении умерла Виолетта Леонова. Так и не удалось справиться с осложнениями: прогрессировали инфекционные и иммунные проблемы, постепенно стали отказывать все органы. И позавчера сердце Виолетты перестало биться.


Виолетта была старшим ребенком в семье. Общительная и в то же время терпеливая, добрая и стойкая, она была общей любимицей. Ровно два года она боролась с лейкозом, но сейчас ее бой завершился.


Светлая память.

26.07.2021

Виолетта больше месяца в реанимации. Дышит сейчас уже сама, но пока еще состояние тяжелое, в числе прочего нужно лечить почечную недостаточность.

21.06.2021

10 июня проведена трансплантация с дополнительной CAR T-клеточной терапией. Пока сложностей хватает: Виолетта попала в реанимацию с септическим шоком, вышла оттуда, сейчас снова в реанимации. Рисков в ее состоянии пока еще много, нужна плановая терапия в условиях реанимационного отделения. Девочка получает лекарства для борьбы с инфекциями, а также «Дефителио».

03.06.2021

Виолетте предстоят трансплантация от отца и клеточная терапия. Также нужно подлечить аденовирусную инфекцию.

14.05.2021

Ситуация по основному заболеванию сложная. Сейчас начата сдерживающая терапия, решается вопрос о дальнейшей тактике ведения девочки.

25.03.2021

Сегодня +50 сутки после трансплантации. Состояние стабильное. Трансплантат функционирует.

03.03.2021

Мы закрываем сбор средств для Виолетты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Костный мозг прижился, состояние сейчас стабильное.

08.02.2021

Трансплантация костного мозга проведена, донором стала мама. Врачи считают, что у Виолетты высок риск развития опасного осложнения — веноокклюзионной болезни печени, поэтому ей необходим дорогостоящий препарат «Дефителио». Стоимость курса 2 050 000 рублей.

18.01.2021

Виолетта в ремиссии, намечена трансплантация, но сейчас есть подозрение на вирусную инфекцию.

24.12.2020

Мы закрываем сбор средств для Виолетты. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Терапия «Биспонсой» продолжается, Виолетта переносит ее нормально.

14.12.2020

Виолетта нуждается в противорецидивном лечении препаратом «Беспонса» (Инотузумаб). А после того, как девочка выйдет в ремиссию, врачи проведут повторную трансплантацию костного мозга. Мы просим вас помочь с оплатой этого дорогостоящего препарата, стоимость трех флаконов 2 255 000 рублей.

25.11.2020

Виолетта вернулась в Центр детской гематологии. К сожалению, за время лечения инфекции появились признаки прогрессии лейкоза, вновь нужна специфическая терапия.

15.10.2020

CAR T-клеточная терапия проведена. Но сейчас у Виолетты пневмония, инфекционные осложнения, девочка временно переведена в Морозовскую больницу. Как только проблемы разрешатся, можно будет снова сосредоточиться на лечении по поводу основной болезни.

07.09.2020

По последней информации от врачей, Виолетте нужно изменить тактику терапии, поэтому мы приостанавливаем сбор на «Оренсию». Уже собранные средства пойдут на покупку препарата для других подопечных фонда, нуждающихся в ТКМ.

02.09.2020

Виолетта болеет уже год, и сейчас она готовится к трансплантации костного мозга, которую проведут в Центре детской гематологии. Помочь девочке выздороветь может только пересадка. Перед ТКМ Виолетте необходимо пройти через подготовительную процедуру кондиционирования, для нее понадобится препарат «Оренсия». В лекарстве нуждаются и другие дети. В общей сложности собрать необходимо 614 000 рублей.

Ваша помощь Виолетте

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