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Кристина Семенова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Торопец, Тверская обл.
Возраст5 лет
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21.12.2020 Кристина в ремиссии, на амбулаторной квартире, особых токсических и инфекционных осложнений нет, планово продолжает лечение.

09.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Кристины. Благодаря вам было собрано 219 605 рублей, и это значит, что мы сможем помочь другим детям. Спасибо!

03.09.2020 Кристина лечится от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. В середине курса химиотерапии у нее вдруг стала резко подниматься температура, появилась лихорадка. Причина в инфекции. Пока избавиться от нее не удастся, продолжать терапию от основного заболевания опасно. Кристине нужен препарат «Завицефта» — современный и эффективный антибиотик стоимостью 160 462 рубля.

Ваша помощь Кристине

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