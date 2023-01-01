23.11.2020 Трансплантат функционирует нормально, но БЦЖ-инфекцию лечат несколькими лекарствами и придется лечить еще как минимум полгода.

16.10.2020 Матвею получше, но остаются проблемы с реакцией «трансплантат против хозяина» (РТПХ) и с БЦЖ-инфекцией (она случается как следствие прививки при некоторых тяжелых врожденных нарушениях иммунитета). Пока еще малыш активно лечится.

16.09.2020 Матвей по-прежнему борется с инфекциями, но по РТПХ есть улучшение. Препарат «Энтивио» получает.

07.09.2020 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Вся необходимая сумма собрана.

После трансплантации прошел уже месяц, Матвею предстоят контрольные анализы, в том числе на химеризм, чтобы выяснить, насколько прижился донорский костный мозг.

04.09.2020 У маленького Матвея первичный иммунодефицит, причем самая серьезная форма — тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. В августе малыш перенес трансплантацию костного мозга от мамы, провели ее в Российской детской клинической больнице. Ранний посттрансплантационный период протекает у Матвея очень непросто. Сначала развились многочисленные инфекционные процессы, а потом — сверхострая кишечная форма РТПХ. Для ее лечения Матвей нуждается в препарате «Энтивио». Лекарство необходимо и другим детям, его стоимость 110 000 рублей.