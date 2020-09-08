Ход лечения
24.09.2020
Яннис выписан. Самочувствие хорошее, учится (в связи с эпидемической обстановкой - удаленно). Через полтора месяца на проверку, после которой мальчику распишут схему дальнейшего лечения.
15.09.2020
Мы закрываем сбор средств для Янниса. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
08.09.2020
У Янниса объемное образование хиазмы (перекреста зрительных нервов). Одним из симптомов стало резкое и стремительное ухудшение зрения. На лечение мальчик приехал в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где ему проведут микрохирургическое удаление опухоли. Все лечение для Янниса, гражданина Казахстана, платное, оно обойдется в 400 000 рублей.