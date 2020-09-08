У Янниса объемное образование хиазмы (перекреста зрительных нервов). Одним из симптомов стало резкое и стремительное ухудшение зрения. На лечение мальчик приехал в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где ему проведут микрохирургическое удаление опухоли. Все лечение для Янниса, гражданина Казахстана, платное, оно обойдется в 400 000 рублей.