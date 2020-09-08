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Яннис Григориади

Сбор завершен
ДиагнозОбъемное образование хиазмы
ГородАлматы (Казахстан)
Возраст11 лет
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У Янниса падает зрение, ему нужна нейрохирургическая операция. Но мальчик — гражданин другой страны, и его лечение в московской клинике надо оплатить.

Ход лечения

24.09.2020

Яннис выписан. Самочувствие хорошее, учится (в связи с эпидемической обстановкой - удаленно). Через полтора месяца на проверку, после которой мальчику распишут схему дальнейшего лечения.

15.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Янниса. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

08.09.2020

У Янниса объемное образование хиазмы (перекреста зрительных нервов). Одним из симптомов стало резкое и стремительное ухудшение зрения. На лечение мальчик приехал в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, где ему проведут микрохирургическое удаление опухоли. Все лечение для Янниса, гражданина Казахстана, платное, оно обойдется в 400 000 рублей.

Ваша помощь Яннису

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