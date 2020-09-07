Вчера умерла Даша Косцова. Стойкая, оптимистичная, талантливая, красивая.

Четыре с половиной года шла борьба с болезнью. Это была очень тяжелая борьба, но Даша не сдавалась. Это время было заполнено далеко не только болезнью: Даша училась, общалась с друзьями и родными, занималась тем, что ей было интересно, и нередко ей удавалось быть счастливой, несмотря на все страхи.

Последние месяцы были очень тяжелыми, надежд оставалось все меньше, но все равно казалось, что при таком желании жить Даша должна победить. И известие о ее смерти стало сильным ударом для всех нас.

Сил родителям и сестрам. Светлая память.