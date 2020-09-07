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Даша Косцова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородМосква
Дата смерти20.09.2021
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21.09.2021

Вчера умерла Даша Косцова. Стойкая, оптимистичная, талантливая, красивая.

Четыре с половиной года шла борьба с болезнью. Это была очень тяжелая борьба, но Даша не сдавалась. Это время было заполнено далеко не только болезнью: Даша училась, общалась с друзьями и родными, занималась тем, что ей было интересно, и нередко ей удавалось быть счастливой, несмотря на все страхи.

Последние месяцы были очень тяжелыми, надежд оставалось все меньше, но все равно казалось, что при таком желании жить Даша должна победить. И известие о ее смерти стало сильным ударом для всех нас.

Сил родителям и сестрам. Светлая память.

30.08.2021

Проведена повторная клеточная терапия. Ситуация сейчас довольно сложная: полиорганная недостаточность, Даша получает много лекарств, в том числе для борьбы с инфекциями.

16.07.2021

Количество бластов вновь выросло, поэтому в начале июля проведена CAR-Т-клеточная терапия. Состояние стабильное.

15.06.2021

Даша уже получила терапию NK-клетками, которые должны помочь справиться с остатками лейкемических клеток. Кроме того, ей нужна антибактериальная терапия.

04.06.2021

Даша переводится в трансплантационное отделение для очередного этапа лечения. Она получит лекарства и мамины NK-клетки.

26.04.2021

Даша получает «Дарзалекс», в приеме «Венклексты» пока пауза. На будущее запланирована доливка клеток от неродственного донора, после чего будет решаться вопрос о дальнейшей тактике лечения.

25.03.2021

Состояние стабильное, посттрансплантационные осложнения без ухудшений, но из-за минимальной остаточной болезни сегодня будет начата терапия «Венклекстой».

01.03.2021

Состояние Даши на сегодняшний день стабильное. Трансплантат функционирует удовлетворительно, кожная РТПХ слабо выражена.
Но все-таки, судя по результатам февральского обследования, пока обнаруживается минимальная остаточная болезнь.

18.01.2021

Даша получает терапию препаратами «Милотарг» и «Дефителио».

29.12.2020

Даша в ремиссии, состояние неплохое, но обязательно требуется терапия для минимизации риска рецидива. Нужны препараты «Венклекста» и «Дакоген», и прием их уже начат.

30.11.2020

Трансплантат функционирует, но лейкоцитов пока мало. Признаков РТПХ нет. По лейкозу, по данным предварительного обследования, все хорошо (подробное исследование будет на 30-е сутки).

12.11.2020

Сегодня — день повторной трансплантации.

15.10.2020

Даше нашли неродственного донора в России. Ее состояние стабильно, проводится предтрансплантационное обследование.

22.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана благодаря переводу Дмитрия Воронова в 4 200 000 рублей. Спасибо!

18.09.2020

Сегодня ООО «ГРАТ» перечислили Даше 1 000 000 рублей. Спасибо большое за такую поддержку!

07.09.2020

Даша заболела острым миелобластным лейкозом в 2017 году. В апреле 2019 состоялась трансплантация костного мозга (донором стал папа девочки), а в июле Дашу выписали домой. Несколько раз она возвращалась в клинику на контрольные обследования, и все шло хорошо. Но в августе 2020 года врачи обнаружили рецидив. Теперь необходима специальная терапия и повторная ТКМ.

У Даши очень сложный вариант лейкоза, и перед ТКМ, скорее всего, потребуется терапия современными противоопухолевыми препаратами. Дашу вновь возьмет на лечение Центр детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Здесь уже помогали молодым взрослым пациентам, находившимся в сходной ситуации, и врачи считают, что именно здесь у Даши будет больше всего шансов победить лейкоз. Проблема в том, что для совершеннолетней Даши пребывание и лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева обойдутся в огромную сумму — 5 500 000 рублей. Мы просим вас помочь.

Ваша помощь Даше

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Статьи о Даше

9.09.2020

Я сказала себе: «Это не конец, это лишь начало жизни»

У 18-летней Даши рецидив лейкоза. Впереди тяжелое лечение. Но девушка его не боится. Ей страшна сумма, которую нужно за него заплатить.

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