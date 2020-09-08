У Виталика острый миелобластный лейкоз, случай у него непростой (один вариант лейкоза превратился в другой), поэтому помочь вылечиться может только трансплантация костного мозга. Виталик в Центре детской гематологии, готовится к пересадке. Для проведения подготовительной процедуры кондиционирования понадобится лекарство «Оренсия». А перед переливанием донорских клеток нужно провести не только обычную очистку трансплантата, но и дополнительную клеточную сортировку для более успешной борьбы с инфекциями после трансплантации. Для этой сортировки требуются реактивы, которые необходимо оплатить. Всего надо собрать 237 000 рублей.