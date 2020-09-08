|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Усть-Белая, Чукотский АО
|Дата смерти
|19.05.2021
20.05.2021
Умер Виталик Акыке.
Половину своей короткой жизни мальчик болел. Два разных лейкоза: один перешел в другой. Две трансплантации костного мозга — но подходящего неродственного донора не было, родительские клетки не приживались, а лейкоз не реагировал ни на какое лечение. Это был уникально сложный случай, все возможности современной медицины были использованы… и безуспешно. К сожалению, так бывает.
Сил всей большой семье мальчика: маме и папе, сестрам и братьям.
Светлая память.
27.04.2021
Сдерживающая терапия позволяет сохранить стабильный уровень лейкоцитов, но ситуация сложная, химеризм неважный. Врачи обсуждают варианты дальнейшего лечения мальчика.
29.03.2021
Пункция показала рецидив болезни. Виталик получает иммунотерапию препаратами «Ервой» и «Опдиво», переносит удовлетворительно, число лейкоцитов снижается.
16.02.2021
Избытка бластов нет, но есть минимальная остаточная болезнь. Планируется таргетная терапия.
27.01.2021
Некоторое время назад пришлось провести операцию — спленэктомию. Сейчас состояние стабильное.
15.01.2021
Повторная трансплантация от мамы проведена 30 декабря. К счастью, на фоне терапии «Джакави» Виталику стало лучше.
02.12.2020
У Виталика очень сложная ситуация по лейкозу. Он будет получать экспериментальную терапию препаратами «Мекинист» и «Джакави».
15.10.2020
Через месяц без малого после пересадки трансплантат не функционировал, проводятся анализы для исключения первичного неприживления. Виталик получает противовирусную терапию, ему также показаны средства для обработки кожи.
21.09.2020
Трансплантация проведена. Виталик получает лекарства и переливания компонентов крови. Ждем приживления.
10.09.2020
Мы закрываем сбор средств для Виталика. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Завтра введение донорских клеток.
08.09.2020
У Виталика острый миелобластный лейкоз, случай у него непростой (один вариант лейкоза превратился в другой), поэтому помочь вылечиться может только трансплантация костного мозга. Виталик в Центре детской гематологии, готовится к пересадке. Для проведения подготовительной процедуры кондиционирования понадобится лекарство «Оренсия». А перед переливанием донорских клеток нужно провести не только обычную очистку трансплантата, но и дополнительную клеточную сортировку для более успешной борьбы с инфекциями после трансплантации. Для этой сортировки требуются реактивы, которые необходимо оплатить. Всего надо собрать 237 000 рублей.