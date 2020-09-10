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Мухаррамхон Алихонова

Сбор завершен
ДиагнозПилоидная астроцитома
ГородФергана (Узбекистан)
Возраст15 лет
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Мухаррамхон, девочке из Узбекистана, нужно провести операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга.

Ход лечения

23.09.2020

Операция прошла успешно, без осложнений. Мухаррамхон выписана.

10.09.2020

Мы закрываем сбор средств для Мухаррамхон. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.09.2020

Мухаррамхон приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с рецидивом опухоли головного мозга: пилоидной астроцитомы задней черепной ямки. Впервые с проблемами девочка столкнулась в 2018 году, лечилась по месту жительства, там же состоялась и первая операция по удалению опухоли. Но, увы, победить болезнь тогда не удалось, сейчас Мухаррамхон требуется повторная операция. Однако лечение в клинике для граждан иностранных государств платное, операция стоит 400 000 рублей.

Ваша помощь Мухаррамхон

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