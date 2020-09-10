Мухаррамхон приехала в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко с рецидивом опухоли головного мозга: пилоидной астроцитомы задней черепной ямки. Впервые с проблемами девочка столкнулась в 2018 году, лечилась по месту жительства, там же состоялась и первая операция по удалению опухоли. Но, увы, победить болезнь тогда не удалось, сейчас Мухаррамхон требуется повторная операция. Однако лечение в клинике для граждан иностранных государств платное, операция стоит 400 000 рублей.