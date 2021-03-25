У Ксюши с рождения нарушена работа иммунной системы. Речь идет о достаточно серьезном дефекте иммунитета, и врачи считают, что девочке нужна трансплантация костного мозга. Нужно купить два лекарства, которые входят в протокол подготовки к трансплантации в случае Ксении.

Ход лечения 21.04.2022 У Ксюши наконец-то все достаточно стабильно, она выписана. 13.04.2021 Два с половиной месяца после трансплантации. Ксюша в стационаре кратковременного лечения, лечит кишечную РТПХ (нужен препарат «Энтивио») и вирусные инфекции. 25.03.2021 Состояние стабильное, Ксюша лечит гастроэнтероколит, а для терапии цитомегаловирусной инфекции ей потребуется «Фоскавир». Весь ход лечения