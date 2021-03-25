У Ксюши с рождения нарушена работа иммунной системы. Речь идет о достаточно серьезном дефекте иммунитета, и врачи считают, что девочке нужна трансплантация костного мозга. Нужно купить два лекарства, которые входят в протокол подготовки к трансплантации в случае Ксении.
Ход лечения
21.04.2022
У Ксюши наконец-то все достаточно стабильно, она выписана.
13.04.2021
Два с половиной месяца после трансплантации. Ксюша в стационаре кратковременного лечения, лечит кишечную РТПХ (нужен препарат «Энтивио») и вирусные инфекции.
25.03.2021
Состояние стабильное, Ксюша лечит гастроэнтероколит, а для терапии цитомегаловирусной инфекции ей потребуется «Фоскавир».