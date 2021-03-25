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Ксения Голоперова

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородПермь
Возраст8 лет
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У Ксюши с рождения нарушена работа иммунной системы. Речь идет о достаточно серьезном дефекте иммунитета, и врачи считают, что девочке нужна трансплантация костного мозга. Нужно купить два лекарства, которые входят в протокол подготовки к трансплантации в случае Ксении.

Ход лечения

21.04.2022

У Ксюши наконец-то все достаточно стабильно, она выписана.

13.04.2021

Два с половиной месяца после трансплантации. Ксюша в стационаре кратковременного лечения, лечит кишечную РТПХ (нужен препарат «Энтивио») и вирусные инфекции.

25.03.2021

Состояние стабильное, Ксюша лечит гастроэнтероколит, а для терапии цитомегаловирусной инфекции ей потребуется «Фоскавир».

Весь ход лечения

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