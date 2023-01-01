01.12.2020 У Матвея произошло отторжение трансплантата. Но при этом самочувствие и состояние нормальные, так что мальчик готовится к повторной пересадке от папы.

15.10.2020 Матвей в трансплантационном отделении. Сегодня по плану введение донорских клеток.

01.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Матвея. Спасибо!

23.09.2020 Матвей болеет острым лимфобластным лейкозом и в скором времени ему предстоит трансплантация костного мозга — организм мальчика недостаточно отвечает на химиотерапию, поэтому без пересадки Матвею не обойтись. Ее проведут в Областной детской больнице Екатеринбурга. Донором Матвея станет кто-то из родителей, но из-за лишь частичной совместимости перед процедурой необходимо провести очистку трансплантата, чтобы снизить риск тяжелых иммунных осложнений. Реагенты для очистки обойдутся в 878 000 рублей.