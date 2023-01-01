08.12.2020 Подтверждена ремиссия, все неплохо.

20.11.2020 Трансплантат функционирует, температура нормальная.

28.10.2020 Миша прошел терапию кондиционирования, на сегодня запланировано введение донорских клеток. Донором станет брат Миши.

12.10.2020 После курса Миша в полной ремиссии, предстоит трансплантация. Кроме того, нужно бороться с накопившимися проблемами — например, для укрепления костей, прочность которых пострадала во время лечения, нужен препарат «Зомета».

01.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Миши. Спасибо!

23.09.2020 Миша заболел лейкозом два года назад. Тогда мальчик лечился в Липецке, прошел через химиотерапию и выписался домой. Через два года, этим летом, у Миши случился рецидив, он приехал в Москву, в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. На этот раз, чтобы выздороветь, Мише понадобится трансплантация костного мозга. Но перед ней ему необходимо пройти лечение препаратом «Блинцито».

«Блинцито» (блинатумомаб) — пока единственный зарегистрированный препарат из совсем нового класса лекарств, так называемых биспецифических активаторов Т-клеток. Это уникальный белок, который одновременно связывается и с клеткой опухоли, и с клеткой иммунной системы — Т-лимфоцитом. Тем самым запускается процесс иммунного уничтожения опухолевых клеток. Миша уже начал лечение лекарством, переносит его хорошо, сейчас мальчик для продолжения терапии нуждается еще в шести флаконах, а это 970 000 рублей.