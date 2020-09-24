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Эмма Семешева

Сбор завершен
ДиагнозОстеогенная саркома
Городг. Каменск-Уральский, Свердловская область
Возраст15 лет
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У Эммы опухоль бедренной кости — остеосаркома. Чтобы сохранить ногу, нужна операция по замене пораженного участка кости искусственной конструкцией — эндопротезом. При этом должна быть возможность удлинять эндопротез — ведь Эмма еще растет.

Ход лечения

24.10.2020

Мы закрываем сбор средств для Эммы. Вся необходимая сумма собрана, избыток средств будет потрачен на оплату лечения других детей с такой же потребностью. Спасибо большое!

24.09.2020

Весной Эмма вдруг начала хромать: стало больно наступать на правую ногу. Семья обратилась в областную больницу в Екатеринбурге. Выяснилось, что у девочки остеогенная саркома правой бедренной кости. Впереди операция по установке эндопротеза, который заменит пораженную кость и сустав. Стоимость протеза — 1 750 000 рублей. Мы просим вас помочь.

Ваша помощь Эмме

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