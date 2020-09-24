Весной Эмма вдруг начала хромать: стало больно наступать на правую ногу. Семья обратилась в областную больницу в Екатеринбурге. Выяснилось, что у девочки остеогенная саркома правой бедренной кости. Впереди операция по установке эндопротеза, который заменит пораженную кость и сустав. Стоимость протеза — 1 750 000 рублей. Мы просим вас помочь.