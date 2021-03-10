|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Северо-Ватцевское лесничество, Тульская область
|Возраст
|18 лет
Ход лечения
24.10.2022
У Кати был изолированный рецидив лейкоза: опухолевые клетки обнаружились в ликворе (жидкости, омывающей головной и спинной мозг). Сейчас курс противорецидивной химиотерапии успешно завершен, Кате предстоит лучевая терапия. После этого девочка будет переведена во взрослую лечебную сеть: ей вот-вот исполнится 18 лет.
31.07.2021
Катя выписана на поддерживающую терапию, основное лечение позади.
10.03.2021
У Кати все планово, продолжает лечение амбулаторно, особых токсических и инфекционных осложнений нет. Кате необходима операция по реконструкции костей руки, для этого необходимы специальные титановые пластины.