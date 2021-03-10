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Катя Коренкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородСеверо-Ватцевское лесничество, Тульская область
Возраст18 лет
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Иногда в начале лечения бывает опасное осложнение, связанное с тем, что много опухолевых клеток разрушается и организм не может вывести продукты их распада. Кате нужно незарегистрированное лекарство для лечения этого осложнения.

Ход лечения

24.10.2022

У Кати был изолированный рецидив лейкоза: опухолевые клетки обнаружились в ликворе (жидкости, омывающей головной и спинной мозг). Сейчас курс противорецидивной химиотерапии успешно завершен, Кате предстоит лучевая терапия. После этого девочка будет переведена во взрослую лечебную сеть: ей вот-вот исполнится 18 лет.

31.07.2021

Катя выписана на поддерживающую терапию, основное лечение позади.

10.03.2021

У Кати все планово, продолжает лечение амбулаторно, особых токсических и инфекционных осложнений нет. Кате необходима операция по реконструкции костей руки, для этого необходимы специальные титановые пластины.

Весь ход лечения

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