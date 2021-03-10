Иногда в начале лечения бывает опасное осложнение, связанное с тем, что много опухолевых клеток разрушается и организм не может вывести продукты их распада. Кате нужно незарегистрированное лекарство для лечения этого осложнения.

Ход лечения 24.10.2022 У Кати был изолированный рецидив лейкоза: опухолевые клетки обнаружились в ликворе (жидкости, омывающей головной и спинной мозг). Сейчас курс противорецидивной химиотерапии успешно завершен, Кате предстоит лучевая терапия. После этого девочка будет переведена во взрослую лечебную сеть: ей вот-вот исполнится 18 лет. 31.07.2021 Катя выписана на поддерживающую терапию, основное лечение позади. 10.03.2021 У Кати все планово, продолжает лечение амбулаторно, особых токсических и инфекционных осложнений нет. Кате необходима операция по реконструкции костей руки, для этого необходимы специальные титановые пластины. Весь ход лечения