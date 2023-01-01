07.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Владислава. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Владислав прооперирован и уже выписан. На первом этапе была удалена большая часть опухоли, на втором — небольшой остаток. Существенных осложнений нет. Даны рекомендации для продолжения лечения по месту жительства.

01.10.2020 В октябре 2019 года Владислав внезапно потерял сознание. При обследовании была обнаружена опухоль головного мозга. Мальчика прооперировали, однако опухоль продолжила рост. Киевские врачи сразу направили Владислава в Москву, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, но из-за пандемии операцию пришлось отложить. Наконец мальчика госпитализировали. Но поскольку он гражданин Украины, операция обойдется в 450 000 рублей.