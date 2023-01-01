15.10.2020 Дима прооперирован и выписан. Остались только небольшие фрагменты опухоли, которые нельзя было удалить без огромного риска для жизни ребенка. Также ему поставлен шунт для отвода лишней жидкости. На момент выписки самочувствие нормальное, с улучшением по сравнению с дооперационным уровнем.

07.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

01.10.2020 Дима заболел в восемь с половиной месяцев. Мама заметила, что зрачок левого глаза у мальчика нестабилен, постоянно подрагивает. Исследования показали, что у Димы опухоль головного мозга. Сейчас он в Москве, в Центр нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. Диме необходима хирургическая операция. В связи с тем, что он гражданин Украины, операция будет стоить 450 000 рублей.