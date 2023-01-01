17.12.2020 Костный мозг прижился, состояние стабильное, теперь надо лечить осложнения.

30.11.2020 Трансплантация проведена 12 дней назад, есть тенденция к приживлению. Были серьезные инфекционные осложнения, но, кажется, на фоне многочисленных лекарств с ними удается справиться.

06.11.2020 Прием «Венклексты» незадолго до конца пришлось прервать: слишком низкие показатели крови. Но, к счастью, уже принятое количество лекарства позволило Турпалу выйти в ремиссию. Теперь предстоит трансплантация.

29.10.2020 Мальчику решено опять поменять дозировку «Венклексты». Прием препарата пока расписан до 5 ноября.

16.10.2020 По последней информации от лечащего врача, была изменена дозировка «Венклексты», так что Турпалу понадобится только одна упаковка препарата. Поэтому мы закрываем сбор средств. Мы собрали больше денег, чем стоит одна упаковка, оставшаяся сумма будет потрачена на другие препараты, которые понадобятся в период подготовки к следующему этапу лечения — трансплантации костного мозга (донором станет мама). Спасибо!

07.10.2020 В июле Турпал вернулся в Центр детской гематологии с рецидивом миелобластного лейкоза. Врачи начали проводить противорецидивную химиотерапию, но вскоре обследования показали, что у мальчика рефрактерное течение болезни — в организме по-прежнему сохраняются бластные клетки. Поэтому было решено ввести в терапию противоопухолевое лекарство «Венклекста». На две упаковки необходимо собрать 790 500 рублей.