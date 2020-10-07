12.02.2021 6 февраля Даня умер в Израиле. Болезнь оказалась сильнее. Светлая память малышу.

15.01.2021 К сожалению, Даню не удалось вывести в ремиссию для проведения трансплантации. Из вариантов лечения остается CAR T-клеточная терапия. Родители решили повезти сына на это лечение в Израиль. Дане сейчас помогают другие фонды. Удачи!

17.12.2020 Даня получает «Блинцито», находится на середине курса, который закончится перед самым Новым годом. Дальше будет пункция и оценка эффективности лечения. Самочувствие не очень, бывают сильные боли, к тому же Даня просто очень устал от долгого лечения. С ним в больнице находится папа, маме дали немного отдохнуть.

26.11.2020 У Дани все довольно сложно. Он побывал в реанимации в тяжелейшем состоянии, потом получил три введения новейшего препарата «Беспонса» (со значительным улучшением) и теперь должен получить курс другого иммунопрепарата — «Блинцито». А потом, если удастся достичь полной ремиссии, будет трансплантация.

22.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Дани. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

07.10.2020 У Даниила рецидив лейкоза, в скором времени мальчику предстоит трансплантация костного мозга, ее проведут в ОДКБ Екатеринбурга. Донором Дани станет мама, и, чтобы избежать тяжелых иммунных конфликтов после пересадки, перед ней необходимо провести очистку трансплантата. Эта процедура проводится с помощью специальных дорогостоящих реагентов, которые необходимо купить, их стоимость 896 400 рублей.