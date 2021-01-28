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Ангелина Мелехина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Касимов, Рязанская область
Возраст6 лет
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У Ангелины сильнейшая аллергия на одно из ключевых лекарств химиотерапии при ее диагнозе. Нужно заменить это лекарство на зарубежный аналог, который очень дорого стоит.

Ход лечения

09.09.2021

Ангелина получает терапию с «Эрвиназой», все хорошо.

28.04.2021

Ангелина в хорошем состоянии, но врачи настаивают на проведении курса «Эрвиназы», так как без него риск рецидива слишком высок. Сейчас наконец-то удалось оплатить лекарство, и мы очень надеемся, что в ближайшее время девочка его все-таки получит!

28.01.2021

Закупить необходимый препарат так и не удалось даже у производителя: сроки его поставки все время сдвигаются, а время не ждет. Поэтому Ангелине изменили программу терапии, ей рекомендована консолидация с высокодозным метотрексатом, 3 введения. Одно уже выполнено, все хорошо. Ангелина в ремиссии. Живет дома, приезжает на введения.

Средства, собранные на лекарство для девочки, потрачены на лечение других подопечных фонда.

Весь ход лечения

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