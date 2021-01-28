Закупить необходимый препарат так и не удалось даже у производителя: сроки его поставки все время сдвигаются, а время не ждет. Поэтому Ангелине изменили программу терапии, ей рекомендована консолидация с высокодозным метотрексатом, 3 введения. Одно уже выполнено, все хорошо. Ангелина в ремиссии. Живет дома, приезжает на введения.



Средства, собранные на лекарство для девочки, потрачены на лечение других подопечных фонда.