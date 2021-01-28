|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Касимов, Рязанская область
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
09.09.2021
Ангелина получает терапию с «Эрвиназой», все хорошо.
28.04.2021
Ангелина в хорошем состоянии, но врачи настаивают на проведении курса «Эрвиназы», так как без него риск рецидива слишком высок. Сейчас наконец-то удалось оплатить лекарство, и мы очень надеемся, что в ближайшее время девочка его все-таки получит!
28.01.2021
Закупить необходимый препарат так и не удалось даже у производителя: сроки его поставки все время сдвигаются, а время не ждет. Поэтому Ангелине изменили программу терапии, ей рекомендована консолидация с высокодозным метотрексатом, 3 введения. Одно уже выполнено, все хорошо. Ангелина в ремиссии. Живет дома, приезжает на введения.
Средства, собранные на лекарство для девочки, потрачены на лечение других подопечных фонда.