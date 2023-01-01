02.01.2020 Нам очень жаль это сообщать, но под Новый год Максима не стало. Не удалось справиться с тяжелыми инфекционными осложнениями. Мальчик умер в отделении реанимации.

Максим лечился от лейкоза сперва в Симферополе, потом в Москве. И все время его лечение шло очень тяжело. Терапию приходилось то и дело прерывать из-за инфекционных осложнений. Затем произошел очень ранний рецидив. Нужна была трансплантация — единственный шанс Максима. Ситуация по инфекциям оставалась сложной, но выхода не было... Спустя месяц без малого после введения донорских клеток мальчика не стало.

Максим жил вдвоем с папой, и это была семья настоящих мужчин. Папа сопровождал Макса в клинику, папа отдал свои клетки для спасения сына. Мальчику помогали и благотворители, и доноры. Как жаль, что чудеса случаются не всегда.

Светлая память.

21.12.2020 Подъемы температуры продолжаются, врачи внимательно следят за состоянием легких мальчика. Для профилактики РТПХ Максим получает препарат «Оренсия».

16.12.2020 Трансплантация проведена. Сейчас Максим температурит, получает антибиотики.

30.11.2020 Терапия «Блинцито» завершена, мальчик переводится в трансплантационное отделение, где ему проведут трансплантацию от отца.

05.11.2020 Продолжается терапия «Блинцито», переносится хорошо. Начато обследование перед трансплантацией.

22.10.2020 По инфекциям у мальчика улучшение, врачи понемногу снижают антибактериальную терапию. Мальчику начата терапия «Блинцито». Также начат прием «Джакави».

19.10.2020 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Максим продолжает терапию по поводу лейкоза, а также лечит инфекции, ситуация с которыми сейчас довольно серьезная.

12.10.2020 У Максима рецидив острого лимфобластного лейкоза, на лечение мальчик приехал в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. В терапии Максима врачи использовали противоопухолевый препарат «Спрайсел», но лекарство перестало оказывать достаточно эффективное воздействие на опухолевые клетки, поэтому с учетом молекулярных особенностей болезни Максиму назначили другой препарат — «Джакави». Стоимость лекарства 300 000 рублей.