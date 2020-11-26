Сбор завершен
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Мытищи, Московская область
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
02.03.2021
Результат проверки хороший, следующий контроль в конце марта.
21.01.2021
Настя сегодня приехала на контрольную проверку. Ей измерят уровень минимальной остаточной болезни и примут решение о дальнейшей терапии.
26.11.2020
Насте провели курс «Блинцито». Уровень минимальной остаточной болезни снизился, но все-таки не до нуля. Поэтому сейчас врачи думают, как лучше лечить девочку дальше. Самочувствие нормальное.