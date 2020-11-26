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Настя Бобкова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Мытищи, Московская область
Возраст14 лет
Насте угрожает рецидив лейкоза. Новейший препарат иммунотерапии может позволить девочке избежать возвращения болезни.

Ход лечения

02.03.2021

Результат проверки хороший, следующий контроль в конце марта.

21.01.2021

Настя сегодня приехала на контрольную проверку. Ей измерят уровень минимальной остаточной болезни и примут решение о дальнейшей терапии.

26.11.2020

Насте провели курс «Блинцито». Уровень минимальной остаточной болезни снизился, но все-таки не до нуля. Поэтому сейчас врачи думают, как лучше лечить девочку дальше. Самочувствие нормальное.

Весь ход лечения

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