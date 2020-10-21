02.12.2020 Юре провели операцию по установке эндопротеза. Завтра мальчик летит обратно в Краснодар, где будет продолжать химиотерапию.

10.11.2020 Юра уже госпитализирован для хирургического лечения. Но нужна еще одна операция: удаление легочных метастазов. Она намечена на сегодня. Состояние ребенка стабильное.

09.11.2020 Мы закрываем сбор средств для Юры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

21.10.2020 Юра заболел в январе: опухло колено. Пробовали лечить мазями, Юра носил бандаж, но становилось только хуже. Вскоре выяснилось, что у мальчика остеосаркома бедренной кости. Юра уже перенес больше десятка курсов химиотерапии, летом — операцию. Ему удалили опухоль, сохранили ногу (только на операции стало ясно, что все получается, и Юра, лишь очнувшись, узнал, что с ногой все хорошо), поставили временный цементный спейсер.

Сейчас Юра вообще не может наступать на ногу: он лежит, сидит или передвигается с костылями. А чтобы жить нормальной жизнью, ходить самостоятельно, вернуться без инвалидного кресла в школу, задуматься о каком-нибудь спорте и планах на жизнь, ему нужна операция по эндопротезированию. Пораженный участок заменят «растущим» протезом, и его длину (при росте Юры) можно будет корректировать не хирургическими вмешательствами, а специальным магнитным полем. Но механизм эндопротеза, хороший, английский, стоит огромных средств — 1 750 000 рублей, которых у мамы Юры, которая воспитывает его и еще пятилетнего сына одна, просто нет.