Позавчера поздно вечером умерла Алина Шонина.

Алина была младшей дочкой в семье. Ее папа погиб несколько лет назад, и мама одна растила двух детей. Алина не успела определиться с тем, что она хочет делать в жизни: ей было интересно слишком многое. И творчество, и спорт, и рукоделие...

Лимфома Беркитта у детей обычно лечится очень хорошо. Но Алине не повезло. Ее постоянно преследовали тяжелые инфекции, а хуже всего, что лимфома очень быстро вернулась. Рецидивы лимфомы Беркитта традиционно связаны с плохим прогнозом, но сейчас в распоряжении врачей появилось много новых эффективных лекарств, и оставалась надежда помочь Алине. Действительно, на некоторое время удалось остановить развитие болезни. Но потом опухоль взяла свое.

Светлая память красивой девочке со светлой улыбкой. Сил маме и сестре.