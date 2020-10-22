|Диагноз
|Лимфома Беркитта
|Город
|п. Октябрьский, Ростовская область
|Дата смерти
|27.01.2021
29.01.2021
Позавчера поздно вечером умерла Алина Шонина.
Алина была младшей дочкой в семье. Ее папа погиб несколько лет назад, и мама одна растила двух детей. Алина не успела определиться с тем, что она хочет делать в жизни: ей было интересно слишком многое. И творчество, и спорт, и рукоделие...
Лимфома Беркитта у детей обычно лечится очень хорошо. Но Алине не повезло. Ее постоянно преследовали тяжелые инфекции, а хуже всего, что лимфома очень быстро вернулась. Рецидивы лимфомы Беркитта традиционно связаны с плохим прогнозом, но сейчас в распоряжении врачей появилось много новых эффективных лекарств, и оставалась надежда помочь Алине. Действительно, на некоторое время удалось остановить развитие болезни. Но потом опухоль взяла свое.
Светлая память красивой девочке со светлой улыбкой. Сил маме и сестре.
12.01.2021
Было активное кровотечение из места послеоперационной области, так что Алину пришлось перевести в реанимацию. Гемодинамически состояние стабильное. Проводится комбинированная противоинфекционная терапия.
21.12.2020
Алине пришлось провести срочную операцию, чтобы удалить растущую опухоль. Сейчас она снова получает противоопухолевую терапию.
02.12.2020
Был довольно серьезный инфекционный эпизод, состояние до сих пор тяжелое, но без ухудшений. Данных за дальнейший рост опухоли нет.
01.11.2020
Мы закрываем сбор средств для Алины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Курс с «Венклекстой» уже начат, «Опдиво» Алина начнет получать через несколько дней. Рецидивы лимфомы Беркитта лечатся намного сложнее, чем первичное заболевание, но современные противоопухолевые лекарства способны помочь.
22.10.2020
С июня Алина лечится в Центре детской гематологии от лимфомы Беркитта. Лечение девушка переносила тяжело, постоянно мучили инфекции, а в начале октября, к сожалению, случился еще и сверхранний рецидив. Сейчас Алина нуждается в противорецидивной терапии, для которой нужны два препарата: «Венклекста» и «Опдиво». Через какое-то время врачи будут решать, нужно ли проводить трансплантацию. Стоимость лекарств 485 000 рублей.